Sky, niente rinnovi: ADL ha spronato la squadra in vista della Coppa Italia

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato della visita effettuata, nella giornata di ieri, da Aurelio De Laurentiis presso il centro tecnico di Castel Volturno.

In un primo momento, si era ipotizzato che fosse stato affrontato anche l’argomento rinnovi, in particolare con Mertens, Zielinski e Callejon, ma secondo Sky il patron avrebbe spronato la squadra in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter. L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di fare bene in Coppa Italia e, a pochi giorni dalla sfida del San Paolo, si è preferito focalizzarsi sui 90′ che potrebbero garantire l’accesso in finale alla squadra azzurra.

