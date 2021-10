Sky – Nulla di grave per Petagna, ma è in dubbio la sua presenza contro il Torino

L’emittente satellitare Sky Sport ha parlato dell’infortunio rimediato ieri, in allenamento, da Andrea Petagna, attaccante del Napoli.

Il centravanti è alle prese con una contrattura all’adduttore che tuttavia, secondo Sky, non preoccupa Luciano Spalletti: si tratta, infatti, di un problema di poco conto, che non dovrebbe tenere l’ex Spal fermo ai box per troppo tempo. Resta, però, in dubbio la sua presenza nella prossima partita di campionato, che vedrà il Napoli ospitare il Torino, allo stadio Maradona, domenica alle 18.

