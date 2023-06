Sky – Oggi Riunione di mercato a Castelvolturno. Definite le priorità

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare.

“Oggi c’è stata una riunione di mercato a Castel Volturno, presenti De Laurentiis, Garcia, Chiavelli e gli uomini dello scouting. Una prima presa di contatto con il nuovo ambiente di lavoro per il nuovo allenatore del Napoli. Due sono al momento le priorità: sostituire Kim, in destinazione Bayern Monaco, e non farsi trovare impreparati qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Osimhen. Offerta che abbiamo quantificano nell’ordine dei 120-130mln più bonus. Ci sono dei club, anche se pochi, capaci di garantire questa cifra: Manchester, PSG, Chelsea.

A questo momento, però, la priorità assoluta è il sostituto di Kim. Dansopotrebbe essere un profilo giusto, è un difensore molto strutturato de Lens un pochino più lento di Kim, ma ha più qualità nelle giocate. Può giocare sia a destra che a sinistra e può fare anche il terzino. Potrebbe essere una giusta alternativa al sudcoreano che si è dimostrato un crack

Discorso diverso per Osimhen, abbiamo già fatto il nome di David delle Lille. E’ una punta per caratteristiche diversa dal nigeriano, alta 1.75. Molto rapido e forte in area di rigore, può giocare da esterno e da prima punta. E’ ovvio che il Napoli perderebbe tanti centimetri, ma è un giocatore molto importante che ha tante richieste, per acquistarlo servirebbero dai 45 ai 60mln.

Ci sono anche due altre situazioni da monitorare: le scadenze di Lozano e Zielinski. Mentre sul polacco il discorso è diverso, sarebbe disposto anche ad un adeguamento verso il basso dello stipendio; su Lozano, invece, dovesse arrivare un’offerta importante dall’estero il messicano potrebbe partire. Ma bisogna capire quale sarà la richiesta da parte del Napoli”.

Comments

comments