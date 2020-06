Sky – Oggi ultimo giorno per il Napoli per esercitare la clausola su Gattuso, ma non sarà fatto

Oggi, 8 giugno, è l’ultimo giorno valido per il Napoli per esercitare la clausola di rescissione del contratto con Gattuso. Una clausola che sarà fatta scadere.

Questo perché, nell’ambiente, nessuno pensa che si possa fare a meno dell’allenatore calabrese, riferisce la redazione di Sky. Per questo la clausola scadrà senza essere esercitata. Un pensiero messo in luce anche dal ds Giuntoli ieri, nell’intervista rilasciata proprio per Sky.

A tal proposito, il Napoli sta già avendo i primi approcci con Gattuso per proporre l’allungamento del contratto e farlo diventare un triennale. Ad oggi, però, i temi più importanti sono altri e se ne riparlerà più avanti.

