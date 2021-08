Oltre a parlare di Estupinan, la redazione di Sky Sport parla anche del pressing che sta facendo l’Olympiacos per Kostas Manolas.

In particolare, quello che la redazione di Sky Sport riferisce è che il costo del cartellino e dell’ingaggio del difensore è alto per il club greco. Ma, proprio per questo, i contatti sono molto frequenti tra le due parti, Olympiacos e Napoli.

La possibilità di un addio all’Italia per Kostas, quindi, si fa più concreta.

Comments

comments