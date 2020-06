Sky – Osimhen ha lasciato l’albergo, possibile cena con Gattuso

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime riguardo la giornata di Victor Osimhen a Napoli; l’attaccante dovrebbe andare a cena con Gattuso.

Giornata movimentata nell’orbita Napoli, quella di oggi, dopo che Victor Osimhen è arrivato proprio in città per capire un po’ di più della sua possibile prossima destinazione. Proprio poco fa l’attaccante ha lasciato l’albergo in cui alloggia per dirigersi a cena.

Una cena particolare, dato che Osimhen dovrebbe passarla insieme al tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ed il suo agente. Tutto per conoscere ancora meglio la sua possibile (prossima) squadra in cui potrebbe giocare.

