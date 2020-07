Sky – Osimhen-Napoli, tutti i dettagli dell’affare

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky, ha messo nero su bianco su quella che è la trattativa che ha portato Osimhen al Napoli.

In particolare, Di Marzio (tramite il suo portale online) ha parlato anche delle contropartite girate al Lille da parte del Napoli. Per quanto riguarda l’operazione complessiva, questa è da 70 milioni di euro lordi (con il Lille pagherà il 5% di percentuale di solidarietà ai vecchi club, dunque 66.5 netti); ci saranno 10 milioni di bonus ulteriori, di cui alcuni difficili da raggiungere. La cifra totale è pagabile in 5 anni.

Osimhen, invece, andrà a guadagnare uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagioni a salire, che negli ultimi due anni si incrementerà fino ad arrivare a 4.5 milioni di euro. Infine, ci sono le contropartite che comprendono Karnezis e tre Primavera: Manzi, Palmieri e Liguori. Per questi quattro giocatori, che andranno al Lille in un’operazione separata da quella di Osimhen, il club francese pagherà 20 milioni di euro.

In più, il club francese pagherà anche il contributo di solidarietà ai club terzi. L’operazione che ha portato Osimhen al Napoli, quindi, ha un costo totale di 50 milioni lordi (47,5 netti).

