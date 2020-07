Sky – Osimhen-Napoli, tutto fatto. C’è la dilazione del pagamento

La redazione di Sky Sport ha riportato gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa che porterà Osimhen in azzurro.

In particolare, si viene a sapere che ci sarà una dilazione di pagamento dei 50 milioni; la cifra sarà suddivisa in 5 anni, 10 milioni all’anno in pratica. Per il giocatore un ingaggio da 3,5 milioni a stagione a salire fino ad un totale di 4 milioni.

Infine, il discorso sui bonus. Alcuni scatterebbero anche in base ai piazzamenti futuri del Napoli in Champions League, anche nel caso in cui riesca a raggiungere la finale.

