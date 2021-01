Sky – Osimhen non ci sarà contro la Juventus

Brutte notizie per il Napoli ed, in particolare, per la situazione legata a Victor Osimhen che è ancora in isolamento a causa del Covid.

Proprio per questo motivo, Osimhen salterà la partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus. L’attaccante, infatti, è ancora positivo al virus e questo lo terrà ancora bloccato; dall’altra parte, però, arrivano buone notizie relative a Dries Mertens.

Il belga sembra che sia pronto al rientro e saranno fatte tutte le valutazioni del caso per domani. Possibile che Dries si riposi nel week-end per poi essere disponibile per il match contro l’Empoli.

