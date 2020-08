La redazione di Sky Sport riporta una piccola curiosità su Victor Osimhen e sul numero di maglia che potrebbe scegliere.

A quanto pare, infatti, l’attaccante potrebbe non scegliere il classico numero 9. Stando alla redazione di Sky Sport il numero scelto per la maglia sarebbe il 15, sia per il triangolare che per l’intera stagione.

Triangolare previsto per domani, dove il Napoli affronterà il Castel Di Sangro e L’Aquila.

Comments

comments