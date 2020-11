Sky, Osimhen rientra a Napoli. Milan a rischio

Sky, Victor Osimhen rientra a Napoli dopo l’infortunio rimediato con la Nigeria. La sfida col Milan è ancora a rischio.

“Nell’ambiente Napoli non c’è grande preoccupazione per le condizioni di Osimhen, ma la sua presenza per la gara contro il Milan in programma alla ripresa del campionato è a rischio. La gestione dell’infortunio dipenderà dai controlli che effettuerà il Napoli e soprattutto dai fastidi che il giocatore avvertirà. Per ora, intanto, Osimhen osserverà qualche giorno di riposo insieme alla famiglia prima di rientrare in città.”

