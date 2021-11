Sky – Victor Osimhen è stato dimesso dall’Ospedale Nigarda di Milano ed è in viaggio verso Napoli dove sarà operato.

Il Napoli ha scelto di far operare il calciatore in città. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport si tratta di un’operazione di routine, verranno applicate delle placche al titanio molto sottili per ricomporre le fratture multiple.

