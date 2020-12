La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen.

Il calciatore nigeriano, di comune accordo con la società, andrà in Belgio in un centro di fisioterapia frequentato in passato da Mertens. Ricordiamo che Osimhen ha subito una lussazione della spalla nella partita tra Nigeria e Sierra Leone giocata a metà novembre.

