Calciomercato

Sky: Ottimismo nel rush finale della trattativa

Pubblicato il

Ottimismo e lavoro. Prosegue serrata la trattativa per Hojlund 

Si conta di chiudere in serata

Così Di Marzio su X

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top