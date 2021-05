La redazione di Sky Sport riferisce le ultime in merito a Adam Ounas, in prestito al Crotone dopo la parentesi (sfortunata) al Cagliari.

In tredici partite con il Crotone l’esterno ha collezionato quattro gol e quattro assist, rilanciandosi. Il Napoli valuterà il da farsi con Ounas in estate; la richiesta per cederlo è di 10-15 milioni, ma è tutto da vedere con il nuovo allenatore.

Chi arriverà, infatti, potrebbe anche decidere di dargli fiducia.

