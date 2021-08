Colpo in attacco per il Parma ed il rinforzo per i ducali arriva direttamente dal Napoli. Gennaro Tutino si unirà al club di Krause.

A comunicarlo è Gianluca Di Marzio. I due club hanno trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto vicino ai 5 milioni; l’obbligo è legato al primo punto conquistato dal Parma in campionato.

Tutino domani svolgerà le visite mediche con il club e poi ci sarà l’ufficialità dell’operazione.

Comments

comments