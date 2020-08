L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha parlato di una nuova idea di mercato per il Napoli: Antonio Candreva, esterno dell’Inter.

“La lista degli esterni che il Napoli valuta per rinforzare la rosa di Gattuso si allunga. E un altro nome è quello di Antonio Candreva che è in uscita dall’Inter. Un’opzione in più dunque che è saltata fuori dopo un incontro tra il club azzurro e l’agente del giocatore, Pastorello”.

