La redazione di Sky Sport ha fornito dei primi aggiornamenti relativi all’infortunio subìto da Lorenzo Insigne, ieri sera, nel match contro la Lazio.

A quanto pare, infatti, l’infortunio non sembra essere di natura muscolare; Sky Sport parla di una botta subìta all’osso da parte di Insigne, e non direttamente sull’adduttore. Una risposta definitiva la si avrà solo con la risonanza magnetica, ma questa notizia porta più ottimismo in vista del recupero per la sfida al Barcellona.

