Sky Sport riporta le ultime sulle condizioni di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, per la partita di domani contro il Bologna.

Dopo la botta al ginocchio Insigne non è ancora al top della condizione e per questo è in dubbio per domani. Comunque sia, il capitano potrebbe farcela per domani ma, nel caso, è pronto Hirving Lozano che può giocare su entrambe le fasce.

Nel caso in cui il Chucky partirà dall’inizio, Insigne potrebbe poi subentrare a partita in corso.

