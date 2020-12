Sky: “Per la Procura generale dello sport la Corte d’Appello avrebbe fatto il passo più lungo della gamba”

Sky ha fatto un resoconto su quanto discusso durante l’udienza al CONI.



Sky parla di udienza durata meno di un’ora aperta dal presidente del Collegio di garanzia del Coni Franco Frattini che ha chiesto agli avvocati del Napoli Lubrano-Grassani di spiegare alla corte la possibilità comunque di giocare la partita.

Inoltre Sky ha sottolineato che il passaggio più significativo è quello della Procura generale dello sport che ha sottolineato che per la situazione inedita non c’era nulla di male ad interloquire con le ASL per approfondire.

Sempre per la Procura generale dello sport la corte d’appello invece “avrebbe fatto il passo più lungo della gamba andando oltre i fatti a disposizione. Questo è un aspetto importante, perciò filtra ottimismo dal Napoli”.

