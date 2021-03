Sky, Petagna accelera per tornare in campo: vuole esserci con il Crotone dopo la sosta

Anche contro la Roma, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dovrà fare a meno di Andrea Petagna, alle prese con un problema muscolare.

Il centravanti azzurro ha svolto in mattinata, presso il centro sportivo di Castel Volturno, lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Come riferito da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante della Spal sta forzando per accelerare i tempi e riuscire a tornare in campo subito dopo la sosta: Petagna ha messo nel mirino la sfida contro il Crotone, in programma per il prossimo 3 aprile.

Comments

comments