Valzer allenatori – Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Pirlo avrebbe detto no all’offerta della Sampdoria.

L’allenatore ex bianconero non sarebbe pienamente convinto del progetto illustratogli da Ferrero e quindi avrebbe deciso di declinare l’offerta blucerchiata in attesa della chiamata “giusta”.

