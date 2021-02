Sky – Politano non grave, potrebbe farcela per l’Atalanta. E potrebbe esserci anche Demme

Sky Sport fornisce le ultime notizie dall’infermeria del Napoli, piena per i tanti infortuni di queste ultime settimane, e non sono cattive notizie.

In primis, Politano; l’esterno ieri è uscito alla fine del primo tempo per un problema fisico. Sky Sport riporta che l’infortunio non è grave e che quindi potrebbe anche esserci nella sfida contro l’Atalanta in programma domenica alle ore 18.

Inoltre arrivano novità anche su Diego Demme, fermo da prima della sfida contro la Juventus di una settimana fa. Il centrocampista è in ripresa e potrebbe recuperare per la partita di domenica, ma valutazioni più certe saranno fatte nelle prossime ore.

