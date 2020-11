Sky, possibile chance dal 1′ per Elmas: a centrocampo pronti Demme e Lobotka

L’emittente satellitare Sky Sport, nel presentare la gara di oggi tra Rijeka e Napoli, ha parlato delle possibili scelte di formazione di Gattuso.

Il tecnico azzurro potrebbe cambiare ben 7 giocatori rispetto alla squadra vista contro il Sassuolo: possibile chance da titolare per il rientrante Elmas, che dovrebbe prendere il posto di Insigne come esterno sinistro; a completare il terzetto alle spalle della punta, che sarà Petagna, Mertens e Politano. Probabilmente, scenderà in campo dal 1′ anche Maksimovic, che affiancherà Koulibaly al centro della difesa, oltre alla coppia di centrocampo composta da Demme e Lobotka.

La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Comments

comments