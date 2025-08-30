Calciomercato

Sky: Prenotato il volo per Hojlund

Gli azzurri hanno prenotato un volo per l’arrivo in Italia di Hojlund:

si attendono gli ultimi ok formali e legali per autorizzare il viaggio programmato per la giornata di sabato.

Nel suo contratto ci sarà una clausola rescissoria con il Napoli che sta sistemando la questione legata ai termini di pagamento per i club che vorranno esercitarla in futuro.

 

