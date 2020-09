Sky, prevista allerta meteo a Napoli alle 18: da monitorare il terreno del San Paolo

L’emittente satellitare Sky Sport ha fatto il punto sulla gara di campionato tra Napoli e Genoa, in programma questo pomeriggio alle 18.

Il match era inizialmente previsto per le 15, ma è arrivato lo slittamento a causa della positività al Covid-19 di Mattia Perin, che ha costretto i calciatori rossoblu a sottoporsi a tampone e rinviare la partenza per la Campania. Ora, a minacciare il regolare svolgimento della sfida, c’è il maltempo. Per le 18, infatti, è prevista allerta meteo e, di conseguenza, andranno monitorate attentamente le condizioni del terreno di gioco del San Paolo.

