Sky: previsto per venerdì un comitato UEFA, possibile esclusione di cinque club da Champions e Europa League

La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul futuro del calcio europeo e sulle decisioni che l’UEFA potrebbe prendere per contrastare l Superlega.

Sembrerebbe che sia stato fissato per venerdì un comitato UEFA nel quale si parlerà degli ultimi eventi e che non esclude la scelta di eliminare da Champions ed Europa League i club attualmente in gioco.

Si tratterebbe nello specifico di Real Madrid, Chelsea e Manchester City per la Champions e di Arsenal e Manchester United per l’Europa League.

