Sky, pronta nuova offerta del City per Koulibaly: il difensore ha già l’accordo sul contratto

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rivelato nuovi sviluppi nella trattativa per il passaggio di Kalidou Koulibaly al Manchester City.

I Citizens presenteranno, nei prossimi giorni, una nuova offerta e, dalle parti di Castel Volturno, si spera che possa essere quella decisiva, in grado di accontentare le richieste di De Laurentiis, non intenzionato ad accettare meno di 75 milioni di euro (bonus compresi). A lavorare da intermediario, è sempre l’agente del senegalese, Fali Ramadani, visti i rapporti non idilliaci tra i due club dopo il trasferimento saltato di Jorginho. Intanto, Koulibaly ha già l’accordo con il City, con un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, e aspetta che si trovi l’intesa tra le società per trasferirsi a Manchester.

