Sky – Il Manchester City non è l’unica squadra che intende acquistare Koulibaly. Anche il PSG è forte sul giocatore.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, anche il Paris Saint Germain si starebbe affacciando in queste ore in maniera concreta per il senegalese. Sarebbe pronto, dunque, un testa a testa tra City e Psg (entrambe interessate da un paio di anni al giocatore), con il Napoli che continua a chiedere 75 mln per lasciar partire Koulibaly.

