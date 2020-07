Sky – Quella del Napoli è l’unica offerta per Osimhen

Continua a tenere banco la telenovela per Victor Osimhen e questa volta gli ultimi aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky.

In particolare, sul suo portale riporta che il Napoli è l’unico club pronto a fare un investimento importante; gli altri club venuti fuori negli ultimi giorni hanno solo chiesto informazioni ma poi, alla fine, stanno prendendo tempo. A prescindere da ciò, da parte del Napoli c’è un leggero fastidio per ciò che sta succedendo per il cambio di agente avvenuto nel corso della trattativa.

Oltre al fastidio, però, c’è anche una certa fiducia; a maggior ragione se si considera che, nonostante si sia parlato dell’interesse del Liverpool, i Reds non sarebbero in cerca di attaccanti.

