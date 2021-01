Sky, retroscena su Milik-OM: l’Atletico ha provato fino a ieri a prenderlo a 0

Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale, svela un interessante retroscena sulla trattativa che porterà Milik all’Olympique Marsiglia.

Un epilogo, questo dell’approdo del polacco nel club francese, tutt’altro che scontato. Questo perché fino a ieri l’Atletico Madrid ha provato a convincere Milik a firmare a parametro zero nel mese di febbraio.

Il tutto con un’offerta migliore sia per l’agente che per il giocatore stesso. Lo stesso vale per la Juventus, ma così facendo Arek sarebbe rimasto fermo fino all’estate e di conseguenza avrebbe perso l’Europeo. Proprio per quest’ultimo motivo ha vinto il polacco, che voleva assolutamente tornare a giocare in vista della competizione.

