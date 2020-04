Sky – Rinnovo Mertens, la trattativa si è raffreddata ma spunta deadline

Le trattative per i rinnovi in casa Napoli si sono un po’ fermate a causa dell’emergenza Coronavirus, soprattutto quella relativa a Mertens.

Questa frenata ha favorito l’inserimento di altri club, come Inter o Chelsea. Ma la redazione di Sky Sport fornisce una sorta di dealine per una risposta del belga sul possibile rinnovo di contratto con il Napoli.

A quanto pare la decisione dovrà arrivare nel momento in cui si torna in campo. Per allora il Napoli vorrà sapere se Mertens ha intenzione di rinnovare il suo contratto e rimanere in azzurro.

