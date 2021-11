Sky risponde a DAZN aumentando i dispositivi associabili su SkyGo

Sky decide di rispondere a DAZN con una mossa di marketing molto forte: aumentati i dispositivi associabili su SkyGo.

IL COMUNICATO – ​Da oggi, con l’app Sky Go, tutte le funzioni di Sky Go Plus diventano incluse nell’abbonamento.. Tutti gli abbonati Sky potranno usare la funzione Download & Play, oltre al Restart, Pausa e Replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa o rivedere una scena o un’azione di gioco tutte le volte che si vuole. In aggiunta, tutti gli abbonati potranno associare fino a 4 dispositivi, e modificarli in piena libertà direttamente dall’app Sky Go.

Comments

comments