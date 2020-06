La redazione di Sky Sport riporta le ultime riguardo la trattativa per portare Pedro alla Roma, arrivata finalmente ad una conclusione.

Una conclusione positiva per la trattativa, tra l’altro. Lo spagnolo, 32 anni, sarà giallorosso a partire da settembre ed arriva a parametro zero. In questo momento si stanno limando solo gli ultimi dettagli del biennale che lo legherà alla Roma.

