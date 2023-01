Sky – Roma, Zaniolo parte solo a determinate condizioni

Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo partirà solo a determinate condizioni.

La Roma non si muove dalle sue richieste, al momento: Zaniolo parte solo a determinate condizioni, cioè un trasferimento a titolo definitivo o obbligo di riscatto, senza condizioni. La mancata convocazione con lo Spezia e con il Napoli, per la prossima gara di campionato, non ha cambiato i piani del club giallorosso.

Al momento l’unica offerta arrivata alla Roma è quella del Tottenham: un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League, per una cifra compresa fra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi però al momento non accettano, per via della mancata certezza del riscatto.

Se in futuro le condizioni dei giallorossi dovessero cambiare, il Tottenham potrebbe quindi essere in vantaggio. Ma in quel caso potrebbero aprirsi anche altre strade, compresa quella che potrebbe, ad esempio, portare al Milan.

I rossoneri potrebbero infatti prendere seriamente in considerazione l’idea di acquistarlo con la formula del prestito, e a una cifra simile a quella offerta dal Tottenham, intorno ai 25 milioni di euro.

