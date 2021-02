La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul trasferimento di Rugani al Cagliari.

Sembrerebbe ormai fatta per il passaggio di Rugani dal Rennes al Cagliari. Nonostante in mattinata fosse stato molto vicino al Bologna, il difensore ex Juventus approda ufficialmente in Sardegna. Il suo contratto è stato da poco depositato in Lega.

