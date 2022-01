Sky – Salernitana, è fatta per Luigi Sepe

Secondo Sky Sport, la Salernitana avrebbe trovato un accordo con il Parma per il portiere Luigi Sepe.

Come riposata Sky il portiere campano era stato messo fuori lista dai crociati per via dell’abbondanza nel ruolo, e dell’inamovibilità di Gigi Buffon dalla formazione titolare. Ora la Salernitana lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Una salvezza molto difficile da raggiungere, per i granata, che però ora, grazie all’innesto di Walter Sabatini come nuovo ds, stanno cominciando a rafforzarsi.

