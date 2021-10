Sky scrive all’Antitrust, pronta a una sublicenza dei diritti TV

Secondo quanto riportato da Il Sole 24Ore Sky con una lettere ha invitato l’AGCOM a intervenire sulle questioni legate alla trasmissione della Serie A su DAZN.

Sky si sarebbe detta pronta a collaborare con una sublicenza dei diritti dei quali Dazn è titolare fino al termine della stagione 2023/24.

In particolare sono stati sottolineati i problemi che ha avuto DAZN e le lamentele dei consumatori per lo streaming. Il che, secondo Sky, dimostrerebbe quanto le misure tecnologiche offerte da Dazn e Tim all’Agcm per evitare le misure cautelari non sarebbero in grado di garantire ai consumatori un servizio stabile e di qualità.

