Sky, se Mertens non rinnova sarà caccia a un grande bomber

L’emittente satellitare Sky Sport fa il punto sul futuro di Dries Mertens, attaccante del Napoli con un contratto in scadenza a fine giugno.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un prolungamento fino al 2022 ed è in attesa di una risposta. Dries, dal canto suo, sarebbe felicissimo di restare a Napoli, ma a 33 anni potrebbe decidere di provare una nuova esperienza. E, più tempo passa, più il rinnovo si complica.

Il futuro di Mertens, tra l’altro, condizionerà pesantemente le strategie di mercato di Giuntoli. Qualora il belga decidesse di cambiare aria, il Napoli non si accontenterà di Andrea Petagna e si metterà alla ricerca di un sostituto sul mercato: è la volontà sarebbe proprio quella di acquistare un grande bomber, in grado di non far rimpiangere Ciro.

