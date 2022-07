Sky: segnali positivi dal Fenerbahce per Kim

La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sull’interessamento del Napoli per Kim Min-Jae del Fenerbahce.

In questo momento gli azzurri stanno cercando di superare la concorrenza del Rennes, altra squadra molto forte sul difensore coreano. Inoltre il Napoli sta lavorando anche per abbassare la clausola di 20 milioni per il trasferimento.

Nel frattempo Kim ha dato la priorità al Napoli ma vorrebbe chiudere la trattiva in pochi giorni per non lasciare troppo in standby il Rennes che rappresenterebbe la sua destinazione alternativa.

