Sky, sensazioni negative sul rinnovo di Mertens

Il futuro di Dries Mertens continua ad essere un’incognita e l’emittente satellitare Sky Sport ha provato a fare il punto della situazione.

Il belga, in scadenza di contratto a fine giugno, sembrava ad un passo del rinnovo, ma è arrivata una brusca frenata che ha nuovamente mischiato le carte in tavola. Il Napoli ha fatto un’offerta molto importante, proponendo un biennale da 5 milioni a stagione, ed è ora in attesa di una risposta. Secondo Sky, le sensazioni non sono affatto positive e non è da escludere che Dries scelga di cedere alla corte di una delle tante pretendenti (Chelsea ed Inter su tutte).

