Sky – Serie A 2019/20, top e flop della stagione del Napoli

La redazione di Sky Sport ha rivelato quelli che secondo lei sono il miglior giocatore e quello che ha più deluso nel Napoli per la Serie A 2019/20.

Per quanto riguarda il giocatore top, Sky sceglie Giovanni Di Lorenzo, arrivato nel mercato estivo scorso. Sky sottolinea che in pochi il suo valore è raddoppiato, dato l’ottimo rendimento, e che in pochi mesi al Napoli ha già fornito 7 assist e segnato 2 gol.

Il giocatore flop della stagione, invece, è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, in questa stagione, ha pagato gli straordinari della Coppa d’Africa e la condizione fisica non ottimale; in più, l’intesa non trovata con Kostas Manolas non ha aiutato.

