Sky, sondaggio per Benitez: Allegri non subentra, nessun contatto con Mazzarri e Spalletti

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha fatto il punto sulla situazione legata a Gennaro Gattuso e alla panchina del Napoli.

Queste le sue parole, nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La pista Benitez è al momento, forse, l’unica percorribile e c’è stato un sondaggio. Per quanto riguarda, invece, Massimiliano Allegri, è un vecchio pallino del presidente De Laurentiis ma intende aspettare l’estate, senza dover subentrare in corsa. Non ci risultano, invece, contatti diretti con Walter Mazzarri o Luciano Spalletti. Il Napoli riflette, ma ciò non implica necessariamente l’allontanamento di Gattuso”.

