Per la sfida di domani contro il Napoli la Spal potrebbe presentarsi con qualche giocatore diverso nell’undici iniziale; per Di Biagio rimane ancora qualche dubbio.

In particolare, sarà confermato Letica a porta ma in difesa, a sinistra, ci dovrebbe essere Fares. Ballottaggio in mediana tra Dabo e Valoti, con il primo che dovrebbe essere favorito sul secondo; infine c’è da valutare l’ex azzurro Valdifiori.

A riferire il tutto è Sky Sport.

