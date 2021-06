Sky Sport – In vista di Inghilterra-Germania i sindacati: “I capi dovrebbero lasciar vedere la partita al loro staff”.

La redazione di Sky Sport ha fatto sapere che molti inglesi rischiano di non vedere Inghilterra-Germania a causa dell’orario di inizio della sfida.



Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 17 locali, momento in cui i lavoratori sono in servizio o stanno giusto per tornare a casa.

Inghilterra-Germania è sempre una sfida di grande importanza e per questo i sindacati inglesi hanno deciso di intevenire per offre una soluzione ai datori di lavoro e dipendenti.

Il TUC (Trades Union Congress) ha suggerito infatti, per questa occasione speciale, di far vedere la partita a tutti i lavoratori.

Queste le parole del segretario generale: “I capi dovrebbero parlare con il loro staff e lasciar vedere la partita a chi vuole farlo, sia al lavoro sia a casa e chiedere che le ore perse vengano poi recuperate”.

Il segretario generale Frances O’Grady ha poi concluso dicendo:

Che si tratti di un grande evento sportivo come Euro2020, di un appuntamento dal medico o di dover recuperare i propri figli da scuola, permettere più flessibilità alle persone le rende più felici. Riduce anche l’assenteismo e aumenta la produttività”.

