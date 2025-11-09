Sky Sport: per il club semplice errore di percorso

Notizie

Il Napoli perde ancora in trasferta. Non ci sono riflessioni in corso su un possibile esonero del tecnico dei campioni d’Italia, riferisce Sky Sport

La squadra di Antonio Conte perde 2-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, e mette a rischio la prima posizione in classifica.  “Dalla società filtra soddisfazione e viene valutata questa sconfitta solo come un semplice errore di percorso“.

