Sky – Spunta la data per il rientro di Koulibaly. Per Osimhen si valuterà domani

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime in merito agli infortuni di Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen; spunta una data per il rientro del difensore.

Il rientro di Koulibaly potrebbe esserci in tempi brevi. Sky Sport riporta che il difensore senegalese potrebbe ritornare in campo entro il 17 gennaio; in particolare lo staff del Napoli lavora per far sì che sia disponibile per la partita del 10 gennaio, contro l’Udinese.

Per quanto riguarda Osimhen, invece, domani ci sarà il punto della situazione sul suo infortunio. Dopo aver capito la situazione si potrà stabilire una data per il rientro; nel frattempo il club azzurro ha bloccato la cessione di Llorente, chiude Sky Sport.

