La redazione di Sky Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sul rinnovo di Insigne con il Napoli.

Sembrerebbe che fino ad ora, per il rinnovo del contratto del capitano azzurro, ci sia stato solo qualche primo e timido approccio. L’appuntamento per la trattativa vera e propria è però fissato per dopo l’Europeo.

L’aspetto sul quale verterà la trattativa sarà soprattutto quello economico dato che sia Insigne che il Napoli vogliono continuare ad essere legati anche in futuro.

