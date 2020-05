Sky: UEFA preoccupata per il futuro del calcio italiano, teme che non si possano finire le Coppe

La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni sul momento del calcio europeo e del calcio italiano che provano a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus.

La Uefa è preoccupata per le sorti del calcio italiano. Secondo la Federazione Europea, le richieste avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico farebbero correre il rischio alle italiane di non terminare le Coppe Europee, che la Uefa sta cercando di preservare. La preoccupazione si hanno anche per la Nazionale e le gare previste per i gironi di Nations League.

Comments

comments