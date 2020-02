Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match tra Brescia e Napoli.

“Le scelte in difesa sono obbligate in difesa vedo confermato il tandem Maksimovic-Manolas. In porta c’è il ballottaggio Meret-Ospina. Allan ha delle chance importanti per la gara contro il Brescia. Insigne può giocare dal primo minuto. Altro dubbio per Gattuso può essere Politano o Callejon“

Comments

comments